Nova direção do PL é empossada e promete uma nova história ao partido no Acre

Antonia Lúcia deixa a direção do Partido Liberal (PL) no Acre e dá lugar ao superintendente do Incra, Sérgio Bayum. Além do novo presidente, o partido empossou o restante da nova diretoria durante evento realizado no início da noite desta segunda-feira (20). O partido também inaugurou a nova sede, localizada na Avenida Ceará, região central de Rio Branco.

A nova diretoria ficou da seguintes forma: Sérgio Bayum- presidente regional; Laésio Lira, vice-presidente; Sangelo Rosano- primeiro secretário; Vanderli Ferreira- segundo secretário. O anúncio da filiação da deputada federal Mara Rocha foi a cereja do bolo na noite de gala do partido.

O novo presidente disse em seu discurso que seu maior desafio é projetar o partido para o nível que tem nacionalmente. “Temos um partido muito tímido no Acre, com apenas dois vereador, todos nos municípios e nenhuma Capital e precisamos mudar isso”.

Sobre Mara, o novo presidente disse que a deputada vai engrandecer o partido e apesar de dizer que ainda não há planos, já que ela aguarda a janela partidária, Bayum diz que a filiação da deputada federal mais votada no Acre vai “engradecer o partido”, além de possibilitar “que o PL chegue a patamares que sem ela não eram cogitáveis”, diz.

O vice-governador Wherles Rocha (PSL) participou do evento, mas não vai se filiar, pelo menos não por enquanto. “Vim prestigiar minha irmã”, frisou.

Apesar disso, Rocha foi bastante prestigiado no evento, ocupando lugar de honra, à direita do Capitão Augusto, deputado federa pelo PL de São Paulo que participou do evento representando o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto.

Em seu discurso o vice-governador parabenizou a irmã pela decisão de ir para o PL e engradeceu seu mandato, reforçando o prestígio com que está sendo recebida no PL, partido que tem a terceira maior bancada federa, do país na Câmara dos Deputados, em Brasília. “Mara, esse casamento com o PL, certamente tem muito a fortalecer os dois lados. A Mara é uma deputada excelente, que tem coerência, coisa que falta hoje”, disse Rocha ao dizer que admira muito o partido.

O vice não perdeu a oportunidade de alfinetar o Governo de Cameli. “Vejo aqui o ressurgimento do PL o compromisso de construir um caminho novo. Aqueles que estão aqui não querem um Governo que depois de eleito abandona os aliados e se abraça com a esquerda que por 20 anos saqueou nosso Estado”, desabafou.

Ao discursar, Mara Rocha deixou claro que está à disposição do partido para cumprir a tarefa que lhe for dada a partir da discussão com o grupo. “Esse convite muito me honra, fiquei muito animada e fico feliz por essa proposta do PL para disputar uma campanha majoritária, isso se chama relação de confiança e quero agradecer essa relação que meu futuro partido está me dando”, disse.

A deputada destacou a necessidade de mulheres na política e já se vê como a primeira Governadora eleita do Acre: “Vamos debater e vejo esse momento muito importante para as mulheres no Acre que nunca teve uma mulher candidata ao Governo, já teve uma Governadora, mas não eleita e quem sabe não enfrentamos esse desafio?”, questionou, mas sem descartar o Senado: “Quem sabe podermos testar”.

O Capitão Augusto, deputado federa pelo PL de São Paulo, participou do evento representando o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. Em seu discurso, ele não poupou elogios aos irmãos Rocha e além de desejar boa sorte aos novos dirigentes do Acre, concentrou suas falas em enaltecer a futira nova filiada e sua colega de mandato, Mara Rocha: “O diretório nacional está ansioso pela sua vinda e se coloca à sua disposição para as eleições do ano que vem e quer que venha para uma candidatura majoritária. Preferencialmente ao Governo”.

O deputado mais votado do Congresso não poupou elogios à Mara. “Mara é uma das melhores parlamentares do Brasil e o Acre pode se orgulhar de tê-la representando o estado em Brasília e tem todas as qualidades para ser uma grande governadora e queremos trabalhar essa candidatura”.

Sobre a candidatura, Mara respondeu com carinho a fala do Capitão, mas diz que a caminhada para a decisão do cargo que vai disputar será feita com calma e com muito diálogo “Vamos conversar, coronel Augusto, e de acordo com o entendimento de cada um desse grupo, vamos escolher o caminho”.