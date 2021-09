Oficial: Sarah Poncio anuncia fim de casamento com Jonathan Couto

Sarah Poncio oficializou a separação de Jonathan Couto, durante interação com os milhares de seguidores através do Instagram, nesta quarta-feira (15). Os rumores do fim do casamento começaram a surgir em abril deste ano, mas não houve nenhum posicionamento de ambos desde então.

Na ocasião, a filha do pastor Márcio Poncio esclareceu dúvidas dos internautas entre “verdades ou mentiras” sobre ela, e ao ser questionada sobre estar solteira, trouxe uma foto de biquíni e afirmou: “verdade”.