Orangotango fêmea vivia como ‘prostituta’ na Indonésia

Na ilha de Bornéu (Indonésia), uma fêmea de orangotango vivia acorrentada a uma parede e deitada num colchão sujo. ‘Pony’ trabalhava como prostituta em um bordel da região.

Conforme noticiou o jornal “Sun”, a primeira história sobre Pony foi contada em 2018. Agora a fundação Borneo Orangutan Survival resgatou o animal e o direcionou para um dos centros de reabilitação.

Pony foi roubada de sua mãe quando era bebê e ensinada a realizar atos sexuais com humanos. Ela vivia no bordel e os homens, que trabalhavam numa fazenda de óleo de palma próxima, pagavam algumas librar para fazer sexo com humanas ou com a orangotango.

Como foi ensinada, Pony girava os quadris quando um cliente batia na porta. Os homens tinham o dobro de seu tamanho e pagavam pela experiência.