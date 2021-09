Pássaro viraliza ao imitar perfeitamente choro de bebê humano; ouça

Alguns pássaros têm a habilidade de vocalizar o que escutam, sejam barulhos ambientes ou até mesmo falas humanas. E um pássaro em especial, que vive em um zoológico da Austrália, conseguiu imitar o choro de um bebê de uma forma bastante fiel à realidade.

O animal em questão é um pássaro-lira, nativo da Austrália, de sete anos de idade e que se chama Echo. O pássaro começou a aprender a imitar bebês há cerca de um ano, de acordo com Leanne Golebiowski, uma das supervisoras do zoológico. Ela acredita que a habilidade foi desenvolvida ao ouvir bebês de visitantes, aperfeiçoando o “choro” ao longo do último ano, ainda que o local esteja fechado desde o começo da pandemia.

