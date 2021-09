Casada com uma mulher há nove anos, a cantora sertaneja e compositora Paula Mattos só revelou sua orientação sexual recentemente, inspirada pela participação de Pabllo Vittar no extinto “Caldeirão do Huck”.

“Foi emocionante ver a mãe dela a apoiando e hoje ela ser do tamanho que é”, diz. “Estava gravando um clipe sobre diversidade, e não faz sentido mais uma vez gravar algo sobre diversidade e não falar de mim”, diz.

Leia a matéria completa em UOL, clique AQUI!