Pepê e Neném fazem harmonização facial e frustram fãs; veja fotos

“Galera tá aí um dos nossos sonhos realizados! Feito com muito carinho por uma especialista nessa área. Eu e @pepe.oficiall_ confessamos que ficamos com um pouco de medo, mas ela nos tranquilizou e foi tudo maravilhoso! Eu quase dormi na maca kkkkkk!!””, disse Neném no post.

Na sequência a artista compartilhou com os seguidores o antes e depois dela e da irmã. Os internautas, no entanto, ficaram sem entender a mudança e questionaram qual havia sido a transformação. “Não entendi, o que fizeram?”, “Demorei muito para notar, deixaram o maxilar mais quadrado”, “Tá igual, só está mais clara a foto”, dispararam.

De acordo com a IstoÉ, a profissional responsável pelo procedimento, Giovanna Pavanello, explicou que o que foi realizado em Pepê foi um preenchimento de mandíbula, maçãs do rosto e bigode chinês a fim de deixar o rosto mais marcado. Já em Neném, houve preenchimento apenas na mandíbula e maçãs do rosto. “Preservando a naturalidade para que não tenha exageros”, disse.