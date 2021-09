Perfil de Britney Spears no Instagram é desativado: “Dando um tempo”

O perfil de Britney Spears não está mais no Instagram. A conta da cantora foi desativada na tarde dessa terça-feira (14/9), e não está mais disponível para a visualização. O motivo, no entanto, não foi divulgado.

A cantora não fez qualquer anúncio sobre deixar as redes sociais. De acordo com o site Page Six, no entanto, a decisão foi da própria “princesa do pop”.

ELA CONFIRMOU A NOTÍCIA EM SEU TWITTER: “NÃO SE PREOCUPEM, PESSOAL … ESTOU APENAS DANDO UM TEMPO NAS REDES SOCIAIS PARA CELEBRAR MEU NOIVADO!!!! EU VOLTO EM BREVE”.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!