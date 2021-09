Perfil do Instagram revela detalhes sobre suposto caso entre Luan Santana e Lucas Lucco e choca fãs

Um verdadeiro escândalo tomou conta da internet após um insider revelar que Luan Santana e Lucas Lucco já tiveram um romance secreto

Após o perfil do Instagram Galo Intruso publicar um verdadeiro escândalo envolvendo Luan Santana e Lucas Lucco e dizer que eles tinham um caso secreto nos bastidores da música sertaneja, o insider voltou a comentar sobre os cantores e gerou polêmica mais uma vez ao revelar detalhes dessa suposta relação:

“Ainda sobre o caso de amizade entre Lucccx e Louan Xantana: O término dessa amizade colorida foi que L precisou iniciar um relacionamento midiático para alavancar a carreira com a atual Louxrenn4… e vocês sabem que alguns famosos sempre fazem contrato de namoro com alguém para ter mídia!”, revelou o perfil.

Ainda, segundo ele, isso fez com que a suposta relação entre os dois esfriasse e eles parassem de se encontrar: “Com isso a relação entre os amiguinhos foi esfriando… e esquentando com a atual do Luccx! Há um bom tempo que eles não ficam mais! Será que agora que o Louan revelou que já fez ménage… ele vai confessar que nesse ménage Luccxs Luccxs já fez parte?”, disparou.

As falas têm gerado muitas polêmicas nas redes sociais, principalmente com os fãs de Luan Santana e Lucas Lucco, que preferiram não se pronunciar sobre as informações. O insider polêmico foi o responsável por revelar a informação de que Luísa Sonza e Whindersson Nunes estariam se reconciliando no Rio de Janeiro, mas foi desmentido pelos dois envolvidos.

