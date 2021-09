Policial do Acre acusada de mostrar arma durante briga vai parar na capa do UOL

O autor da ação, dono de uma caminhonete que transitava na rua São Raimundo, no Conjunto Tangará, diz que encontrou o caminho bloqueado por dois carros, estacionados em lados opostos da via, que é estreita.

Segundo a defesa do denunciante, o motorista começou a buzinar na tentativa de atrair os proprietários dos outros veículos e após algum tempo de insistência, que chamou a atenção de moradores, a policial, identificada como Luciana Vogel, saiu de um salão de beleza já com a arma em mãos. No local, havia mais testemunhas e outro condutor que gravou a cena. No vídeo, não é possível identificar que objeto Luciana tem em mãos.

Segundo a defesa do denunciante, ao sair do estabelecimento, a mulher imediatamente se identificou como policial, mas não informou seu nome ou a corporação da qual fazia parte. A defesa ainda diz que ela observou a roupa do condutor da caminhonete, que estava com o uniforme da distribuidora que gerencia, fez ameaças e pediu que ele saísse do carro, o que não aconteceu.

