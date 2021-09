Por que o público quer tanto ver Whindersson e Sonza juntos de novo?

Se existe um término de casamento mal contado, esse é o de Whindersson Nunes e Luísa Sonza. Era um conto de fadas, o encontro dos opostos, do côncavo e o convexo do Roberto Carlos numa versão do século 21.

E essa linda história de amor foram os próprios que criaram na nossa cabeça expondo o relacionamento através de suas potentes redes sociais. Então, arquem com as consequências…