PowerPoint do Hulk: entenda a árvore genealógica mais difícil do Brasil

O jogador Hulk anunciou no último sábado (18/09) que será pai pela 4ª vez. No Instagram, o jogador disse estar “com o coração cheio de gratidão a DEUS”.

Esse será o primeiro filho do atleta com a atual mulher, Camila Ângelo. As novas relações dentro da família complicaram a cabeça de todos depois da postagem, e viraram motivo de piada no exterior!

Mais precisamente, no site TMZ, um dos mais conhecidos do mundo na cobertura da vida dos famosos.

Mas, se você quer desvendar essa complexa árvore genealógica, prepare-se: a coluna LeoDias chegou para desfazer esse nó. Afinal, fofoca edificante é fofoca bem contada. Se você ainda não entendeu o que aconteceu, senta aí que a gente te explica!

Hulk já é pai de Ian, Tiago e Alice, do primeiro casamento, com Iran Ângelo. Até aí, tudo bem simples, certo? Mas é bem nesse ponto que você precisa prestar atenção. A atual mulher de Hulk, Camila, é sobrinha da ex-mulher do atacante.

Isso mesmo, as duas são da mesma família, uma é sobrinha da outra, dá para acreditar? E contrariando (ou não) a moral e os bons costumes da família tradicional brasileira, lembramos aqui que o jogador assumiu o relacionamento com Camila apenas três meses depois de terminar o casamento de 12 anos com Iran. Ah, ele também foi padrinho do casamento anterior da atual mulher, em 2015.