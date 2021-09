Presidente da Fundhacre canta ao recepcionar pacientes em mutirão de cirurgias: “A casa é sua, meu irmão, pode chegar”

Ao som de palmas e acompanhado da música “seja bem-vindo, bem-vindo seja”, o presidente da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), João Paulo Silva, juntamente com sua equipe, recepcionou 14 pessoas, oriundas do município de Sena Madureira, que chegaram a Rio Branco para realizar cirurgias de colecistectomia (remoção de vesícula) e hernioplastia inguinal (correção de hérnia).

Segundo informações fornecidas pela assessoria da Fundhacre, o público beneficiado continua sendo do município de Sena, que “está sendo dividido em grupos para que todos que aguardam na fila de espera para a cirurgia sejam contemplados”.

Após a recepção, estas pessoas vão para a área de internação, e lá estabelecem um diálogo inicial com o enfermeiro que está de plantão. Posteriormente, elas são direcionadas ao centro cirúrgico onde são submetidas aos procedimentos.

A Fundhacre já realizou mutirões anteriores. Os mais recentes, por sua vez, ocorreram no último dia 07, com o atendimento de 12 pessoas de Sena Madureira, bem como a do município de Feijó, ainda na primeira quinzena do mês de agosto, onde a equipe multiprofissional da Fundação foi até a localidade e atendeu 60 pacientes. Além destes, também ocorreu mutirão na área de otorrinolaringologia em junho.

De acordo com o presidente da Fundhacre, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) contribuiu para que os mutirões voltassem. “Esse mutirão é mais um passo importante para mudar a realidade de muitas pessoas, tendo como objetivo melhorar a sua qualidade de vida”, falou.

Assista ao vídeo: