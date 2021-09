Priscilla Alcântara abre o jogo e, após ser apontada como Unicórnio no The Masked Singer Brasil, se manifesta

Priscilla Alcântara resolveu se manifestar após ser anunciada como possível participante do The Masked Singer Brasil. Dessa forma, de acordo com internautas, a personagem Unicórnio é, na verdade, a ex-contratada de Silvio Santos.

Sendo assim, toda vez que há uma apresentação, o nome da famosa vai parar nos assuntos mais comentados do Twitter. No entanto, apesar disso, ela garante que não está no programa comandado por Ivete Sangalo na TV Globo. “Nem vem, tá? É tenso para mim essa coisa de reality show. Já rolaram uns convites, eu nunca participei de um reality show grande. Eu acho que seria muito difícil cantar debaixo daquela fantasia toda. Não sei nem se eu toparia participar, acho o ‘The Masked Singer’ demais, mas muito complicado, não sei, teria que ter muita coragem”, afirmou Priscilla Alcântara. Leia mais em IG, clique AQUI!