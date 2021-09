Queda de árvores e torre em Sena, mutirão de vacinação contra Covid-19, recuperação da BR-364 e mais: destaques desta quinta no ContilNet

Fique mais informado com os destaques desta quinta-feira, 23, com as matérias abaixo, nas mais variadas categorias do site.

Após temporal, Bombeiros registram queda de árvores e torre de comunicação na região de Sena

O forte temporal que atingiu a cidade de Sena Madureira na última terça-feira, 21, provocou diversos estragos, sendo preciso a intervenção do Corpo de Bombeiros. De acordo com o cabo Isaías, ao menos seis ocorrências foram atendidas, entretanto, não houve moradores feridos. Os danos foram apenas de ordem material. Veja mais sobre o assunto.

Governo e Prefeitura realizam mutirão de vacinação contra covid e influenza em Rio Branco nesta sexta

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco e outras instituições, realiza nesta sexta-feira (23) um mutirão de vacinação contra covid-19 e influenza na Cidade do Povo. Leia mais.

Recuperação da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul começa em 30 dias, diz ministro

As péssimas condições de trafegabilidade da BR-364 no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com risco de suspensão do tráfego, é uma das preocupações do governador Gladson Cameli, segundo o próprio revelou ao convidar parte da bancada de deputados e senadores no Congresso Nacional para uma reunião com o ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura. Saiba mais.

Casos de Covid-19 caem em 25 estados do país, incluindo o Acre

Boletim extra do Observatório Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado na manha desta quinta-feira (23), revela que, com exceção do Espírito Santo e do Distrito Federal, onde foi observado crescimento, entre 13 e 20 de agosto, há tendência de queda no indicador de ocupação de leitos da doença para adultos. Conforme a publicação, “o indicador continua apresentando sinais de queda ou estabilização no país”. Leia na íntegra.

AC produziu quase 100 mil toneladas de cereais e leguminosas em 2020, diz IBGE

De acordo com a pesquisa Produção Agrícola Municipal – PAM 2020, divulgada nesta quinta-feira (23), o valor da produção agrícola no Acre cresceu 2,0% em comparação a 2019. O montante apurado chega a R$ 432,3 milhões. No ano passado, o valor atingiu 424,3 milhões. Leia mais sobre.

Homem condenado por furtar fios de cobre de prefeitura no AC é absolvido pela justiça

A Justiça absolveu nesta última semana o prestador de serviço que foi condenado por furtar 180 metros de fio da Prefeitura de Senador Guiomard. A defesa argumentou que não há provas suficientes para fundamentar a condenação por peculato. Saiba mais.