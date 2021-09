Homem condenado por furtar fios de cobre de prefeitura no AC é absolvido pela justiça

A Justiça absolveu nesta última semana o prestador de serviço que foi condenado por furtar 180 metros de fio da Prefeitura de Senador Guiomard.

A defesa argumentou que não há provas suficientes para fundamentar a condenação por peculato.

Um vídeo de celular, feito por um funcionário da prefeitura na época do crime, registrou toda a ação criminosa.

“Quando os dois funcionários foram abordados pela polícia, ficaram nervosos e não souberam explicar a retirada dos fios, apresentando uma ordem de serviço de outra localidade sobre rompimento de fios, por isso foram presos em flagrante”, diz um trecho da reportagem publicada no site do TJAC.

O desembargador Samoel Evangelista afirmou que as provas produzidas nos autos demonstram claramente a existência do crime e imputam aos réus a sua autoria. “Assim, deve ser afastado o argumento de insuficiência delas e com fundamento no qual eles pretendem a absolvição, mantendo-se a sentença que os condenou”, concluiu o relator do processo.

Eles devem prestar serviços à comunidade pelo período de dois anos e realizar o pagamento de pena pecuniária.