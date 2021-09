Quer voltar? Por que Fernando ainda ronda tanto a vida de Maiara?

No dia 4 de outubro, Maiara e Fernando Zor completam um mês do fim do noivado. Mas parece que o sertanejo, dupla de Sorocaba, ainda não conseguiu esquecer a cantora, parceira musical de Maraisa. Amigos próximos do ex-casal contaram à coluna Leo Dias que o artista está sempre “por perto”, vigiando os passos da cantora e tentando se reaproximar de Maiara.

“Ele tem perguntado a amigos em comum sobre ela, está sempre querendo saber como ela está e o que anda fazendo”, revelou uma fonte. Será que Zor se arrependeu do término?

