Rachel Sheherazade entra com processo contra Jean Wyllys e pede uma fortuna de indenização

Por isso, a ex-contratada do SBT pede a remoção das publicações feitas. Além disso, a profissional exige uma indenização de R$ 44 mil. Jean, que está morando no exterior, ainda não foi notificado sobre a ação.

No entanto, a defesa de Rachel Sheherazade argumenta que “o conteúdo publicado pelo réu (Wyllys), ao afirmar que a autora (Sheherazade) é racista e hipócrita, imputa a prática de atos gravíssimos e infundados, aptos a repercutir na honra e na imagem da autora.

Além disso, o conteúdo nitidamente não possui caráter informativo, pois desprovido de fonte ou prévia investigação, não merecendo se enquadrar outrossim, na livre manifestação do pensamento”.

“Além das considerações expostas, importa consignar ainda, que as palavras proferidas pelo réu acerca da suposta prática de racismo e hipocrisia afetam diretamente a credibilidade do trabalho desempenhado pela autora, já que é jornalista, somados ao impacto perante a população de uma acusação tão grave desferida por figura pública”, afirmou o advogado responsável de Rachel Sheherazade.

Entenda a troca de farpas entre Jean Wyllys e Rachel Sheherazade

Em primeiro lugar, a jornalista relembrou a cuspida que Jean Wyllys deu em Jair Bolsonaro durante a votação do Impeachtman de Dilma Rousseff. “A gênese do bolsonarismo. A esquerda radical e irracional rivalizou com um deputadozinho inexpressivo, que habitava há décadas o submundo do terceiro escalão. Deu palco pra maluco dançar. E ele dançou, deitou, rolou e se elegeu. Esquerda radical, assuma, pois esse filho é seu”, escreveu.

Dessa forma, o deputado rebateu a jornalista. “Rachel Sheherazade é uma racista hipócrita que quer reescrever o passado, atribuindo a outros o monstro que a direita pariu. Quando eu reagi à indignidade da apologia à tortura (crime que ela também cometeu na tevê) cuspindo num fascista, este já estava criado por gente como ela”, disse o atual filiado do PT.