Rainer Cadete aparece completamente nu e web enlouquece: “Passando mal”

Rainer Cadete surpreendeu os fãs ao publicar uma foto completamente nu no Instagram. No clique ousado, o famoso aparece curtindo um dia de sol na piscina. A publicação, em poucos minutos, ultrapassou as 100 mil curtidas.

Na foto, aliás, o ator da Globo aparece com o cabelo azul, visual do seu personagem Visky, para a novela Verdades Secretas. A trama promete cenas quentes de sexo entre o personagem do famoso e outros rapazes.

Nos comentários da publicação, fãs alegaram que estariam “passando mal” após serem pegos de surpresa pelo clique ousado. Dani Calabresa, aliás, disparou: “Eita! Corre aqui pra desmaiar rapidinho”.

“Fiu Fiu”, brincou o também ator Ícaro Silva. “Gostoso demais”, disparou um outro seguidor, mais incisivo. Um terceiro fez referência a um meme: “Tem gente passando mal”.

