Ratinho se declara ao neto Noah, que nasceu com hidrocefalia: “Grande amor”

Em abril desde ano, Ratinho participou do programa de Patrícia Abravanel e comentou a condição do neto. Na ocasião, ele afirmou que Noah nasceu com acúmulo de líquido no cérebro, o que levou ao inchaço de sua cabeça. Ratinho disse ainda que a família aprendeu a viver com as limitações do neto, já que a condição não possui cura.

Em resposta, vários amigos do apresentador deixaram mensagens carinhosas, direcionadas à sua família. “Deus abençoe! Anjos estão sempre ao nosso redor”, escreveu a cantora Adryana Ribeiro.