Rio Shore: novo reality da MTV promete sexo e pegação sem limites

O reality show Rio Shore, primeira produção original do Paramount+, estreia em 30 de setembro na plataforma de streaming e na MTV, prometendo muito sexo e curtição. Diferentemente do De Férias com o Ex, que tem pegada parecida, os participantes não terão relações anteriores ou mal resolvidas e precisarão seguir pouquíssimas regras.

“É um reality show em que mostramos sem filtro pegação, curtição, liberdade e festa. Não tem limite. O De Férias tem algumas regras. O tablet é quem guia o que eles devem e não devem fazer. A convivência em Rio Shore gera milhões de histórias. Há episódios que se tivessem script [roteiro] pareceria exagerado. É impressionante. É mais rico do que um script, muitas vezes”, afirmou Tiago Worcman, vice-presidente sênior da MTV América Latina, ao UOL.