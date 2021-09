Rita Cadillac revela que fã já pediu foto sensual em caixão

A ex-chacrete Rita Cadillac abriu o jogo em entrevista ao apresentador Danilo Gentili, do SBT, e falou os motivos que a levaram a abrir uma conta na plataforma OnlyFans, voltada para o público adulto. A ex-assistente de palco de Chacrinha também revelou durante a conversa com o humorista qual foi o pedido mais inusitado que já recebeu de um fã.

Ao ser questionada sobre o tal pedido estranho de um assinante da plataforma, ela disse: “Tirar uma foto deitada dentro de um caixão. Um tarado, louco. Eu tenho pavor de caixão“, respondeu Rita, na entrevista concedida do The Noite, que vai ao nesta sexta-feira. Na atração, Danilo e o elenco do programa estarão caracterizados personagens que remetem ao programa do Velho Guerreiro, formando o “Cassino do Danilo”.

Além da revelação inusitada, Rita Cadillac afirmou que a conta criada no OnlyFans está trazendo benefícios. “Estou pagando minhas contas“, disse a ex-chacrete. Ela apontou ainda de quem foi a ideia de criar o conteúdo adulto para assinantes. “Foi [ideia] da Aritana Maroni, filha do Oscar [Maroni]… Com esse negócio de pandemia, sem shows, ela sugeriu“.

Rita continuou a explicação. “Ela me mostrou, porque ela fez também. Falei ‘ah, é só isso?!’. Eu já fiz todas as revistas [sensuais] do Brasil“, lembrou. Rita ainda falou do tipo de conteúdo favorito dos seus seguidores. “Eles ficam pedindo para parar de fazer [foto] de estúdio e fazer natural, tipo ‘acordou, faz’. Aí eu faço“, comentou a ex-chacrete durante a entrevista.

Rita Cadillac ainda relembrou o período no qual atuou como assistente de palco do apresentador chacrinha. “Eu sempre fui a mais safada. Meu manequim era 42 e eu dizia que era 38. Aí puxava, puxava“, brincou, explicando como fazia para ajustar a roupa na época. Ela também falou sobre a sua suposta rivalidade com Gretchen. “Nunca teve. Como não tem Ivete com Claudia Leitte“.

Perfil adulto

Em julho, Rita Cadillac resolveu entrar no time dos famosos que abriram conta no OnlyFans para postar fotos ousadas e arrecadar um dinheiro com a novidade. Fãs da ex-chacrete podem matar a saudade da musa dos anos 1970 e 1980. Ela fez publicação no Twitter para convidar os fãs e seguidores a assinar o conteúdo da nova plataforma.

“Agora vocês podem me acompanhar lá no OnlyFans com conteúdos exclusivos. Já foi me visitar?”, questionou os seguidores, colocando ainda um emoji de fogo ao final. No perfil do Instagram, Rita também publica muitas fotos sensuais, utilizando lingeries e poses sexys. O corpo chama atenção por estar com tudo em cima. Um corpão desse aos 67 anos, não é para qualquer um.