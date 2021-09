Rolling Stone publica lista dos 500 melhores hits de todos os tempos; confira a lista

A revista Rolling Stone atualizou sua lista das 500 melhores músicas de todos os tempos. O novo ranking, divulgado nesta quarta-feira (15/9), tem diversos artistas novos, como BTS, Billie Eilish, Lil Nas X, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Ariana Grande, Kanye West e Rihanna.

O TOP20, contudo, ainda privilegia as clássicas. Apenas quatro das 20 primeiras foram lançadas nos anos 2000, sendo que as três primeiras do ranking são há Respect (1967), de Aretha Franklin, Fight The Power (1989), de Public Enemy, e A Change Is Gonna Come (1964), de Sam Cooke.

Ainda assim, a Rolling Stone destacou as novidades na lista, comparando-a à última, publicada em 2004. “Mais de metade das músicas – 254 no total – não estavam presentes na antiga lista, incluindo um terço do Top 100. O resultado é uma visão mais expansiva e inclusiva do Pop, música que continua reescrevendo sua história com cada batida”, escreveu a revista.

O ranking das 500 melhores músicas de todos os tempos foi produzido em colaboração com mais de 250 artistas, músicos, produtores, jornalistas e empresários da música. Cada um enviou um top50, que foi avaliado pela Rolling Stone. Mais de 4 mil músicas receberam votos.

Confira os 20 primeiros do ranking:

Aretha Franklin – “Respect” (1967)

Public Enemy – “Fight The Power” (1989)

Sam Cooke – “A Change Is Gonna Come” (1964)

Bob Dylan – “Like A Rolling Stone” (1965)

Nirvana – “Smells Like Teen Spirit” (1991)

Marvin Gaye – “What’s Going On” (1971)

The Beatles – “Strawberry Fields Forever” (1967)

Missy Elliott – “Get Ur Freak On” (2001)

Fleetwood Mac – “Dreams” (1977)

Outkast – “Hey Ya!” (2003)

The Beach Boys – “God Only Knows” (1966)

Stevie Wonder – “Superstition” (1972)

The Rolling Stones – “Gimme Shelter” (1969)

The Kinks – “Waterloo Sunset” (1967)

The Beatles – “I Want To Hold Your Hand” (1963)

Beyoncé feat. Jay-Z – “Crazy In Love” (2003)

Queen – “Bohemian Rhapsody” (1975)

Prince and the Revolution – “Purple Rain” (1984)

John Lennon – “Imagine” (1971)

Robyn – “Dancing On My Own” (2010)