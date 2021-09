Saiba quanto cada participante recebeu para entrar em ‘A Fazenda 13’

Uma das curiosidades que rondam cada temporada de “A Fazenda”, é quanto cada peão ganhará de cachê pela participação no reality rural da Record.

O colunista André Romano do portal Observatório da Televisão, divulgou quais os valores exatos que cada participante aceitou para ter a presença confirmada no reality.

Os valores giram em torno de R$ 80 mil a R$ 150 mil. A quantia que cada um levou, dependeu da popularidade dos famosos com os fãs e a mídia. Antes de começar o reality, os peões recebem metade do valor. Se por acaso desistir no meio do caminho, o participante é obrigado a devolver a quantia já depositada.

De acordo com a coluna, é o mesmo método utilizado em outros realities da emissora, “Ilha Record” e “Power Couple Brasil”. A única diferença entre o reality de casais e os outros realities, é que o valor total do cachê é dividido entre duas pessoas, já que se trata de um programa que leva cônjuges para competir com outros casais pelo prêmio final.

Adriane Galisteu, a apresentadora da atração, estaria recebendo R$ 500 mil por mês para comandar o reality. Ela assinou contrato de três anos com a Record e deverá apresentar as próximas temporadas de “A Fazenda”. Ela foi escolhida para ocupar o lugar de Marcos Mion, depois de fazer sucesso no comando de “Power Couple“.

O participante Arcrebiano Araújo, o Bil, está no seu terceiro reality esse ano. Ele participou do “Big Brother Brasil 21” e em seguida de “No Limite”. O já veterano em realities apesar de criticado por estar “morando” em programas do gênero, parece que está vendo algum efeito de suas participações, por mais que tenham sido curtas.

O empresário do modelo, Marcos Moraes, afirmou que o ex-BBB já conquistou os R$ 1,5 milhão que é ofertado para o grande vencedor do Big Brother, que na edição 21, foi conquistado pelo fenômeno Juliette. O dinheiro teria sido conquistado com as publicidades que Bil faz na internet desde que saiu do primeiro confinamento no segundo paredão.

“Ele já fez o prêmio do BBB [1,5 milhão]. Já fez mais do que isso, aliás. Graças a Deus, ele está com grandes contratos aqui fora, ele entrou com uma tonelada de publicidade para ser postado. Bil tem uma cabeça muito focada”, disse o empresário que ainda continuou, afirmando que ele não está em “A Fazenda” por dinheiro:

“Toda a grana que ele já fez, ele investiu, fez aplicações e comprou um apartamento em Goiânia. Ele não entrou na fazenda pelo cachê. Não está ali por dinheiro. Ele quer mostrar para as pessoas, quem ele é de verdade”, finalizou Marcos. Confira a lista dos peões com seus respectivos cachês em “A Fazenda”:

Solange Gomes – R$ 80 mil

Mussunzinho – R$ 80 mil

Mileide Mihaile – R$ 150 mil

Liziane Gutuerrez – R$ 100 mil

Gui Araújo – R$ 100 mil

Tati Quebra Barraco – R$ 150 mil

Erasmo Viana – R$ 80 mil

Fernanda Medrado – R$ 100 mil

Arcrebiano – R$ 150 mil

Tiago Silva – R$ 80 mil

MC Gui – R$ 100 mil

Dynho Alves – R$ 80 mil

Dayane Mello – R$ 120 mil

Nego do Borel – R$ 150 mil

Victor Pecoraro – R$ 90 mil

Erika Schneider – R$ 80 mil

Rico Melquiades – R$ 100 mil

Valentina Francavilla – R$ 80 mil

Marina Ferrari – R$ 80 mil