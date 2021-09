Se mover a cada meia hora pode trazer benefícios à saúde, diz estudo

Um estudo publicado no The American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism por um grupo de cientistas de várias partes do mundo revelou que existe uma forma de diminuir os impactos de ficar tanto tempo sentado. Liderado por pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, a análise mostrou que levantar e se mover durante três minutos em um espaço de meia hora pode diminuir os prejuízos à saúde e equilibrar os níveis de açúcar e de colesterol no sangue.

Os pesquisadores avaliaram, por três semanas, 16 profissionais de meia-idade com alto risco de diabetes tipo 2 que toparam interromper as atividades no trabalho para fazer pausas de três minutos em intervalos de meia-hora. Os voluntários usaram, por uma semana, monitores que registravam a atividade metabólica. Os cientistas pediram que metade do grupo continuasse com a vida normal, sem qualquer mudança na rotina.