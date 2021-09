Secretaria da Educação, Cultura e Esportes – AC abre vagas temporárias na Educação

Já se encontram abertas as inscrições para o processo seletivo SEE AC (Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes do Acre). Os candidatos interessados têm até o dia 01 de outubro de 2021 para efetuar o cadastro.

De acordo com os três editais publicados, a iniciativa visa a contratação temporária de 218 profissionais de níveis superior (licenciaturas) e médio, para atuação no magistério e na assistência educacional.

As remunerações previstas são variáveis de R$ 1.039,00 a R$ 2.164,67, dependendo da jornada de trabalho e da ocupação.

Vagas da SEE AC

Confira abaixo a listagem das vagas disponibilizadas por edital da SEE AC e por área profissional:

Edital nº 001/SEPLAG/SEE/EJA/2021

Professor PNS-P2 – EJA I – 26 vagas;

Linguagens – 10 vagas;

Inglês – 1 vaga;

Ciências da Natureza – 11 vagas;

Matemática e Física – 8 vagas;

Linguagens – EJA Prisional – 1 vaga;

Ciências Humanas – 11 vagas.

Edital nº 001/SEPLAG/SEE/Especial/2021

Assistente Educacional – 20 vagas;

Professor do Atendimento Educacional Especializado P2 – 7 vagas;

Professor Tradutor Intérprete de Libras P2 – 14 vagas;

Professor Mediador P1 – 18 vagas.

Edital nº 001/SEPLAG/SEE/Regular/2021

Arte – 3 vagas;

Biologia/Ciências – 6 vagas;

Educação Física – 3 vagas;

Espanhol – 5 vagas;

Física – 10 vagas;

Geografia – 6 vagas;

História – 2 vagas;

Inglês – 12 vagas;

Matemática – 12 vagas;

Português – 11 vagas;

Química – 13 vagas;

Sociologia – 4 vagas.

Inscrições e seleção da SEE AC

As inscrições podem ser realizadas até o dia 01 de outubro de 2021, por meio do acesso ao site da SEE AC.

No ato da inscrição, será necessário fazer o “upload” do diploma, que comprove a formação na área pretendida, e dos outros títulos e experiências profissionais declarados no formulário.

Após realizar todo o procedimento, imprima a confirmação da inscrição e guarde-a bem.

O processo seletivo SEE AC será realizado em fase única de avaliação de títulos e da experiência profissional. Os títulos passíveis de pontuação serão:

Doutorado;

Mestrado;

Especialização;

Tempo de serviço em cargo, emprego ou função.

Editais da SEE AC

Os candidatos interessados não podem deixar de consultar a íntegra de todos os três editais publicados, bem como as eventuais atualizações. Acesse-os no site da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.

Em caso de dúvidas, contato o Suporte Técnico da SEE AC através do seguinte e-mail divulgado no site oficial: [email protected]