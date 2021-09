Seleção argentina pode ganhar os 3 pontos de jogo contra o Brasil, diz site

A AFA está muito tranquila sobre a seleção argentina ter deixado a Neo Química Arena. Segundo o Diário Clarín, a equipe de Lionel Messi recebeu garantias da Conmebol para que os quatro jogadores pudessem entrar em campo. Porém, a Anvisa pediu a deportação dos atletas por terem mentindo na documentação sanitária.

Os argentinos foram para o vestiário depois que o agente da Anvisa paralisou a partida. Sem os quatro jogadores, os outros atletas resolveram não enfrentar o Brasil e foram embora. Diferentemente do que muitos imaginam, a federação do país vizinho tem convicção que terá os pontos do confronto.

