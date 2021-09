Senadora Mailza visita Ifac, conhece incubadora de inovação e debate implantação do Parque Tecnológico do Acre

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) visitou nesta quarta-feira, 1°, o Instituto Federal do Acre – IFAC e foi recebida pela reitora Rosana Cavalcante dos Santos. No encontro, que contou com a presença de diretores dos 6 campus do interior, a reitora direcionou a visita a Incubadora de Base Tecnológica e de Empreendimentos Econômicos e Sociais (INCUBAC) – espaço de criação de projetos de novas empresas e incentivo ao empreendedorismo.

Outra pauta tratada no encontro foi a implantação do Parque Tecnológico do Acre, projeto para incluir o Acre como um dos estados pioneiros em inovação por meio da biotecnologia em parceria com o Ifac.

A senadora Mailza, defensora dos investimentos na ciência e no empreendedorismo, falou do momento. “Hoje tive o prazer de conhecer melhor a Incubac e fiquei muito feliz que já temos tantos empreendimentos ajudados por essa equipe. Nossa proposta é juntar todo mundo por meio do Parque Tecnológico e potencializar esse ecossistema. Já temos muitos parceiros que acreditam na biotecnologia, inovação e na política como meios de transformar a realidade da nossa região e unidos, cooperam para ele acontecer. A gente precisa gerar emprego, melhorar qualidade de vida das pessoas, dar oportunidade para a juventude. A gente não vai parar até realizar esse sonho”, destacou.

A reitora agradeceu empenho de Mailza. “A senadora é uma grande parceria e tem encampado a defesa da inovação, da tecnologia por meio do Parque Tecnológico. Já fizemos visitas às instituições, conhecemos outros parques pelo Brasil. Ela tem tido esse olhar pelo Ifac como propulsor de ciência, inovação e tecnologia no nosso estado. Estamos vivendo um sonho de transformar o Acre num novo marco desenvolvimento”, disse Rosana.

Mailza já enviou mais de R$ 800 mil reais em emendas para investimentos em editais de fomento à inovação e tecnologia e melhorias do campus de Cruzeiro do Sul.

Na ocasião, entregou, 200 exemplares de Vade Mecum gratuitos disponibilizados para professores e alunos do curso de Direito.

Conheça projetos desenvolvidos pela Incubac

A Incubadora de Negócios do Ifac foi criada em 2014 com o intuito de estimular e apoiar o potencial de inovação e empreendedorismo no estado e conta com sedes instalada em Rio Branco, além de possuir núcleos de incubação nas unidades do Ifac em Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Dentre os projetos incubados, está a Cooperativa Delícias da Floresta, Cooperativa de Profissionais de Assistência Social do Acre, Associação de Mulheres do 2º Distrito, Cooperativa de Artesanato Amazônico Paiol, Cooperativa das Mulheres Produtoras da Capixaba – COOPERVIDA e Leans Tecnologia, dentre outros.