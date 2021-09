Separada de Fernando Zor, Maiara surpreende com declaração sobre chifres

Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, surpreendeu os fãs com uma declaração bastante inusitada feita durante uma live realizada nas redes sociais na última quarta-feira (08).

Ela, que recentemente colocou um ponto final em seu relacionamento com Fernando Zor, deu a entender durante a transmissão ao vivo que o romance acabou por causa de traições por parte do cantor.

“Estou me sentindo meio pesada. Parece que tem uma coisa me seguindo e eu não sei o que é, sabe? A minha cabeça está pesando aqui. Não sei o que é, irmã, está pesado”, brincou a famosa, referindo-se aos chifres.

Diante da fazer a piada, Maraisa fez questão de reagir: “Tem que tirar isso daí, dessa cabeça. Isso não te pertence, minha amiga”.

“Por isso que não namoro, que esse estranho não me pega nunca. Está louca, é? Minha cabeça até doeu só de imaginar”, complementou.

É válido lembrar que, recentemente, Anitta tomou uma atitude com Maiara que deixou muita gente surpresa. Em meio ao novo término da cantora sertaneja com Fernando, a funkeira tratou de levá-la para curtir a noitada nos Estados Unidos:

“Olha quem vai sair comigo hoje. Vem com a mamãe que eu vou lhe ensinar como se vive, querida. Você tá vivendo errado, tá bom? Eu vou te ensinar como viver, vamo sair, vamo dar um rolê que eu vou te apresentar como se vive hoje. Tá vivendo errado”.

A poderosa ainda tratou de dar conselhos à amiga famosa. “Começa a anotar ai as regras da vida que eu vou te ensinar a viver do jeito certo. Regra 1: ioiô foi feito só pra criança brincar, gata. Anota essa. Agora vamo!”, disparou.

Não parou por aí. A cantora carioca ainda falou sobre as idas e vindas no relacionamento de Maiara e Fernando:

“Eu já sei com quem vai ser a minha próxima briga. Se eu ver na briga coisas como ‘Maiara volta’, ‘Maiara termina’, não vou mais falar com ela. E é essa a escolha que ela vai fazer, é isso. Nunca mais ela fala comigo. Faz muito tempo que estou tentando resolver essa questão, mas agora acabou, minha filha. E digo mais, estamos soltas em Miami e a jiripoca vai piar com essa daqui, ou eu não me chamo Larissa Macedo Machado”.

Assista: