Show de Zezé Di Camargo e Luciano vai parar na Justiça por acusações de fraude

Na última quinta-feira (02), foi julgado um processo envolvendo um show da dupla Zezé Di Camargo e Luciano em Guanambi, no interior da Bahia. Depois de um casal ser vítima de fraude em possível atração dos músicos, outro evento está sendo esclarecido. Dessa vez, tudo aconteceu no Réveillon 2018/2019 em que eles, que surpreenderam com anúncio de volta recentemente, foram contratados pelo valor de R$360 mil para se apresentarem.

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) multou o ex-prefeito Jairo Silveiras Magalhães (PSD) em R$15 mil e o gestor ainda pode ser julgado por ato de improbidade administrativa pelo Ministério Público Estadual (MP-BA). Isso porque, durante a época em que Zezé Di Camargo e Luciano cantaram em praça pública no município, uma seca assolava a região, que estava em situação de emergência.

Além disso, a negociação envolvendo o show de dois dos nove filhos de Seu Francisco, foi considerada suspeita após análise de documentos apresentados, em que os valores destoam do que foi veiculado na imprensa regional, já que a informação era de que os sertanejos haviam faturado R$180 mil, ou seja, metade do que a Prefeitura pagou.

De qualquer forma, a elevada quantia disponibilizada para contratação de bandas como Zezé Di Camargo e Luciano não estavam de acordo já que a necessidade naquele momento, deveria ser com ações básicas das quais a população dependia. O gestor Jairo poderá recorrer da decisão.