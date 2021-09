Simone Poncio se separa de pastor pela segunda vez em 2021

Seis meses depois de reataram o casamento após uma separação relâmpago em fevereiro, Márcio e Simone Poncio estão separados mais um vez. A matriarca já até saiu de casa após a última briga do casal na frente dos filhos e empregados.

Aliás, as constantes discussões e brigas entre os dois deixaram o clima pesado e aí a coluna soube que a pastora deu uma ‘surtada’ e foi embora. Inconformado, o pastor tem chorado pelos cantos e questionado o que vem acontecendo com a família, já que todo mundo se separa. O único casado e, pela segunda vez, ainda é Saulo. A coluna procurou a assessoria do casal e não obteve resposta.