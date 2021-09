Solange Gomes ficou com Nego do Borel? Filha revela relação antes de A Fazenda 13

Afinal, Solange Gomes e Nego do Borel viveram um affair no passado? Os participantes de A Fazenda 2021 teriam engatado um breve relacionamento anos atrás.

O suposto romance ainda não veio à tona dentro do reality da Record, mas fora dele a notícia deixou os fãs curiosos.

Stephanie Gomes, filha da musa da Banheira do Gugu, entrega o que sabe: quem deu em cima foi o cantor.

A informação de que Solange e Nego do Borel teriam vivido um caso no passado foi revelada no TV Fama, da RedeTV!, de quarta-feira (22).

O programa de fofocas noticiou que a modelo de 47 anos tinha sido convidada pelo artista para um evento dentro do Morro do Borel, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. Lá, os dois teriam ficado.

Citada com frequência no confinamento, Stephanie não esconde sua surpresa ao descobrir a suposta vida amorosa da mãe. “Não sabia que já haviam ficado (risos). Sabia que era só flerte”, conta ao Notícias da TV.

A estudante de Biomedicina vai além e entrega que o funkeiro de 29 anos costumava paquerar a modelo mesmo quando estava comprometido. “Ele jogava uns flertes para cima dela há uns anos, quando namorava uma moça. Não era a Duda Reis”, esclarece.

“Só sei disso. Foi em 2016. Sei porque ele foi numa festa de aniversário dela. E, por sinal, com a namorada da época”, acrescenta.

Thiago Sarmento, assessor de imprensa de Solange, conta mais detalhes da breve história da modelo com o músico. “Não foi um caso e não foi um relacionamento. Foi uma ficada num evento. Eles saíram e ficaram nessa ocasião em que ela foi convidada. Um evento dentro da comunidade do Borel”, relembra.

“Foi um episódio só. As pessoas querem dar [noticiar] como se fosse um relacionamento. Mas acho que sei um pouquinho mais dessa história do que a Stephanie (risos)”, diverte-se.

A herdeira da morena, no entanto, diz que não vai confrontar a mãe para saber se foi apenas um flerte ou uma ficada. “Não ligo para a vida amorosa dela (risos)”, desconversa.

A reportagem procurou a assessoria de Nego do Borel, mas sua equipe declarou não ter informações sobre a vida pessoal do artista no ano citado.

Mãe barraqueira aprovada

Quando fez as malas para entrar em A Fazenda 13, Solange deixou uma missão com a filha. Stephanie, de 21 anos, ficou encarregada de gerenciar e abastecer as redes sociais –Instagram e Twitter–da musa da Banheira.

O que parecia fácil se transformou em algo caótico para a estudante de Biomedicina. A filha de Solange com Waguinho, ex-vocalista do grupo de pagode Os Morenos, se viu dividida entre as plataformas da internet, as aulas na Universidade Estácio de Sá e o estágio em uma clínica de estética no Rio de Janeiro.

Logo na primeira semana, a modelo protagonizou uma briga com Rico Melquiades. Na discussão acalorada, a musa mostrou a que veio. Chamou o colega de “feio” e ouviu dele que era “velha coroca”. Fora do confinamento, a situação exigiu um reforço para Stephanie.

“As redes sociais dela estão um caos. Pelo fato de eu fazer estágio, não tinha tempo de cuidar das coisas. Mas tem um fã da minha mãe que veio conversar comigo, e eu falei: ‘Você vai me ajudar e vai me salvar. Por favor, vira administrador junto comigo?’. Estou perdida e preciso estudar (risos). Outros fãs da minha mãe também estão ajudando. É todo mundo muito dedicado e amoroso”, agradece ela.

“No meu estágio, estou lá ajudando em algum procedimento e falam: ‘Filha da Solange? A da Fazenda?’. Digo: ‘A própria! Filha da barraqueira’ (risos). As pessoas sabem que ela é barraqueira desde sempre. É da personalidade dela. Eu, particularmente, adoro. Quando não é comigo, claro. Quando não é comigo está tudo ótimo (risos)”, diverte-se.

A estudante entrega que sua mãe já tinha sido sondada pela Record em 2015, mas não entrou. Desta vez, ela ri ao contar os bastidores da ida da escritora para o reality. “Ela recebeu uma mensagem da produtora. Eu estava no meu quarto e ela no dela. Só ouvi um berro. Falei: ‘Pronto, caiu da cama ou é uma barata’ (risos). Era a produtora de A Fazenda fazendo o convite. No dia seguinte, ela já fez a entrevista”, narra.

A resposta positiva também foi recebida à base de gritos da artista. “Recebemos a resposta e ela estava dirigindo. Quase bateu o carro (risos)”, conta.

Em 2019, a musa lançada por Gugu Liberato (1959-2019) escreveu sua biografia, Solange Gomes – Sem Arrependimentos. Nas páginas, ela fez revelações que vão de ficadas com famosos ao abuso na infância.

Na ocasião, ela entregou que há tempos tinha vontade de contar sua história sem segredos e tabus, mas aguardou a filha chegar à fase adulta para que ela pudesse ler tudo com uma cabeça mais madura.

“Minha mãe tinha muito medo de que eu fosse julgar ela. A minha mãe, quando estava grávida de mim, teve que fazer striptease. Falei: ‘Mãe, não vou te julgar por você tentar botar dinheiro e comida em casa. Não vou julgar por isso. É errado'”, finaliza Stephanie, mostrando a razão de também não criticar o comportamento da mãe em A Fazenda 13.

