Solteira há três anos, Joelma faz postagem misteriosa

Desde que terminou o namoro com o empresário Alessandro Cavalcante, em 2018, a cantora Joelma estava curtindo a vida de solteira e não anunciou qualquer tipo de relacionamento amoroso. Mas parece que tudo mudo. No último domingo (19), Joelma publicou uma foto misteriosa em seu Instagram e foi como um anúncio de que pode ter encontrado um novo amor.

Nos Stories, Joelma, 47 anos, compartilhou uma foto em que estava em um jantar romântico com alguém. Na imagem é possível ver que ela está acompanhada de um rapaz e para complementar, postou um emoji de coração e uma taça de vinho. Na foto não é possível ver quem é o responsável pelo coração da cantora. Mas estamos de olho e vamos esperar um anúncio oficial.

Ela sempre tentou ser mais discreta quando o assunto é a vida amorosa. Porém, seu relacionamento com Alessandro tomou conta das principais noticiários pelos flagras do ex-casal. Mesmo após dois meses do término, ela ainda foi vista com Alessandro deixando um restaurante no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. No entanto, não passou disso e uma possível volta não ocorreu.

Joelma teve um fim de relacionamento conturbado com Ximbinha na época em que anunciaram a separação. Em julho de 2015, iniciaram-se rumores de que Joelma e Ximbinha estariam separados, depois de 17 anos de união, mas a separação não foi confirmada, e o casal negou os boatos Em 19 de agosto, a assessoria de imprensa da Banda Calypso anunciou, enfim, a separação.

Após o anúncio, alguns veículos noticiaram que a separação foi pedida por Joelma, depois de descobrir que Ximbinha estaria mantendo um relacionamento extraconjugal com outra mulher. Além disso, foi informado que eles estavam passando por uma crise no casamento desde 2013 e que já havia dois meses que não dividiam a mesma casa. Ximbinha negou a traição, mas foi divulgado, em 8 de setembro de 2015, um registro de áudio no qual assume a infidelidade à esposa.

Mais conhecida apenas como Joelma, é uma cantora, dançarina, coreógrafa, compositora e empresária brasileira. Ela começou sua carreira profissionalmente em 1994, aos 19 anos de idade.Em 1999, formou com o guitarrista Ximbinha, seu então marido, a Banda. O casal atingiu o auge comercial de sua carreira na década de 2000, sendo líderes absolutos na vendagem de discos no país: o DVD Banda Calypso pelo Brasil, em 2006 ,é o mais vendido de todos os tempos no Brasil, com vendas superiores a 2 milhões de cópias; ele recebeu disco de diamante quíntuplo, tornando a banda a única em toda a história da música brasileira a conseguir este feito.

Em 2007, em levantamento feito pelo instituto de pesquisas Datafolha, Joelma e Ximbinha foram apontados como os artistas mais populares do país. Em 2015, eles se divorciaram e encerraram as atividades em conjunto. Após o fim da Banda Calypso em dezembro de 2015, Joelma passou quase três meses seguintes concentrando seus esforços na produção de sua estreia em carreira solo, em abril de 2016.

Ela lançou seu álbum de estreia solo autointitulado Joelma, que foi precedido pelo hit single Não Teve Amor e alcançou a segunda posição na parada de álbuns da Pro-Musica Brasil (PMB). Em 2017, lançou seu primeiro álbum ao vivo, Avante, que teve como carro-chefe a canção Amor Novo. Em 2020, Joelma lançou seu segundo registro ao vivo, 25 anos.