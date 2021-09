Após colocar um ponto final no casamento de 14 anos com o espanhol Vicente Escrig, com quem tem dois filhos. Simaria, que faz dupla com Simone, abriu o coração sobre a fase de solteira.

No Instagram, um fã questionou como estava a vida. “Sem futuro. Estou fazendo nada. Não se faz nada na pandemia. E tá recente, a gente tem que conhecer a pessoa primeiro e ter muito cuidado”, disse a sertaneja.