Suzane von Richthofen tem fortuna escancarada e herança de R$ 11 milhões é exposta

Suzane von Richthofen cometeu um dos crimes mais barbáros da história do Brasil. Isso porque a mulher planejou a morte dos pais para ficar com a fortuna da família. O crime, para quem não se recorda, aconteceu m 31 de outubro de 2002.

Na ocasião, Manfred e Marísia von Richthofen acabaram sendo assassinados enquanto dormiam em sua mansão São Paulo. Suzane, com ajuda do namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian, orquestrou a ação. Além disso, ela chegou a ir no velório dos pais.

Veja também – Fernanda Lima passa por grave situação com filha bebê, Rodrigo Hilbert não ajuda e apresentadora desabafa: “Respirei fundo”

Mas, após uma intensa investigação a polícia acabou chegando aos culpados pelo crime terrível. O julgamento, no entanto, ocorreu apenas no ano de 2006. Assim, a Justiça condenou Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos a 39 anos e 6 meses de prisão.

Enquanto, Cristian Cravinhos recebeu a pena de 38 anos e 6 meses de prisão. Suzane von Richthofen cumpre pena na penitenciária de Tremembé. Nesta semana, a mulher começou as aulas na faculdade. Ela conseguiu autorização da Justiça para frenquentar.

PRESIDIÁRIA TEM FORTUNA ESCANCARADA E DECISÃO DA JUSTIÇA CHOCA TODO MUNDO

Suzane von Richthofen tem uma pequena fortuna em sua conta bancária. Isso porque ela concedeu uma entrevista para Gugu Liberato e cobrou R$ 120 mil para conversar com o famoso. Em relação a herança deixada por seus pais, cerca de R$ 11 milhões, a criminosa não recebeu nenhum centavo.

Em 2011, após o julgamento de Suzane, que ocorreu em 2006, foi decidido que a jovem era indigna de receber o patrimônio. A decisão foi oficializada em 2015. Assim, o único herdeiro de tudo acabou sendo Andreas Albert von Richthofen, o irmão da mulher. Ele é o único herdeiro dos milhões.