Record se pronuncia após acusação de estupro em A Fazenda 2021 e toma decisão

A Record acaba de se manifestar sobre o suposto caso de estupro entre Nego do Borel e Dayane Mello, em A Fazenda 2021, na madrugada deste sábado (25). O canal paulista diz que só vai falar sobre o caso no programa desta noite.

Em nota divulgada no perfil oficial no Twitter, a equipe de A Fazenda 2021 informa que, “diante dos acontecimentos desta última noite, envolvendo Nego do Borel e Dayane Mello”, a Record vai avaliar os fatos e se pronunciar no programa desta noite. “Os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar”, garante a emissora.

Os internautas estão revoltados com a postura do canal. “Foi assédio seguido de estupro, os crimes foram denunciados por pessoas dentro e fora do Brasil e vocês brincaram e romantizaram o crime, e agora teremos que esperar até a noite para algo ser feito?”, questiona uma fã.

“Expulsa esse crápula de uma vez. Isso tudo por audiência, Record? Melhorem… Não se omitam. Esse homem merece prisão!”, defende outro. “Parem de passar pano”, exige um terceiro.

“A cultura machista que viola o consentimento das mulheres segue intacta, estão normalizando um abuso observado ao vivo em rede nacional por milhares de pessoas que já pressentiam que isso ocorreria devido a fatos anteriores. Emissora e patrocinadores negligentes”, acusa mais uma.