Val Marchiori detona Andréa de Nóbrega e a chama de ‘rica de pensão’

Val Marchiori participou do podcast “Papagaio Falante” e, mais uma vez, causou polêmica com sua língua afiada. A socialite não pensou duas vezes e soltou o verbo contra Andréa de Nóbrega, ex-mulher do humorista Carlos Alberto de Nóbrega. A empresária chegou a revelar que o contratado do SBT pediu para que ela não falasse mal da ex.

Tudo começou quando Serginho Malandro indagou a empresária sobre os bastidores do programa “Mulheres Ricas”, onde Marchiori participou da mesma temporada que Andréa. O humorista perguntou a loira se houve mesmo algumas tretas durante o reality show e prontamente foi respondido que sim. Segundo Val, foram muitas brigas.

“Teve umas tretas lá no ‘Mulheres Ricas’, né?”, questionou Serginho. Após responder, Val escutou o nome da ex-mulher de Carlos Alberto e a palavra rica na mesma frase e ironizou do adjetivo dado . Foi aí que a empresária não conseguiu se conter e soltou o verbo contra a ex-colega de reality: “Que rica? de pensão?”. O comentário arrancou gargalhadas dos apresentadores.

A empresária revelou que o humorista a pediu para não falar da ex: “Você sabe que ele [Carlos Alberto de Nóbrega] veio me pedir para eu não falar mal dela?”. Ao ser questionada se isso teria acontecido mesmo, socialite respondeu: “Pediu! Aí eu falei: ‘Carlos, mas eu não falo mal, mas é que sua mulher é muito chata!”.

Segundo Val, logo em seguida, o humorista do programa “A Praça é Nossa” deu o “aval” a ela para falar o que pensava: “Depois ele voltou: ‘Pode falar, Val’. Falar mal não, entre aspas”. Marchiori não parou de falar sobre Andréa e chegou a agregar adjetivos nada agradáveis à ex-mulher do humorista contratado pelo SBT.

“Ela se achava, ela era chata, irritante, e assim, eu não gosto de ninguém chata. Ela tratava mal os funcionários. Eu não admito! Alguém tratar mal alguém perto de mim eu não admito. Assim, ela nem era [rica], porque mulher rica, é mulher com o dinheiro dela, não com pensão”, falou a empresária aos risos.

Após o comentário, Val foi perguntada se nunca havia casado com um homem rico. A empresária logo se justificou e disse que seu casamento não tinha relação com sua riqueza, que já havia conquistado suas coisas por méritos próprios: “Já [foi casada com homem rico], mas eu já tinha o meu dinheiro. Eu fui casada com uma pessoa rica, mas eu também já era uma pessoa rica”.

Marchiori continuou batendo na tecla que já era rica antes de homem, que antes de casar já possuía sua independência financeira: “O pai dos meus filhos era um homem rico, mas eu também. Muito antes antes dele eu já era rica. Pagava meus Versace, eu viajava o mundo, o meu padrão de vida já era alto”.