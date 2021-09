Veja o verdadeiro motivo que fez Tiago Leifert deixar a Globo

Conforme este colunista adiantou com exclusividade há oito meses – no dia 11 de fevereiro – o apresentador Tiago Leifert ‘bateu o pé’ com a recusa pela apresentação da próxima edição do Big Brother Brasil na TV Globo. Mas Leifert ainda não tinha a intenção de deixar a emissora. Essa escolha foi cravada pelo jornalista após entender que seria a única alternativa para não estar mais à frente da próxima edição do reality.

De acordo com fontes seguras da TV Globo, Tiago já havia avisado à emissora que não estava mais gostando de apresentar a atração e que não iria mais continuar a partir do ano que vem. Segundo pessoas próximas ao jornalista, ele estaria muito cansado e as estafas de trabalhado somadas as pressões demandadas pelo programa e pelo público do reality teria deixado ‘Titi’ esgotado. Entretanto, como ainda faltavam meses até a próxima edição do BBB, a Globo não teria dado tanta importância e teria acreditado que Leifert mudaria de ideia e que nunca passaria pela cabeça do apresentador pedir demissão no auge da sua carreira.

