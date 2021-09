Vídeo: depois de banho de sunga, fãs aprovam pênis novo de Tiago Piquilo; assista

Uma das cenas mais esperadas da atual temporada de A Fazenda está dando o que falar. Nas imagens, o sertanejo Tiago Piquilo aparece tomando uma refrescante chuveirada na sede, em Itapecerica da Serra. Um gesto comum para quem está habituado a acompanhar reality shows, mas, com um toque especial: a ducha virou a primeira oportunidade para que os fãs mais curiosos pudessem observar os resultados da cirurgia íntima feita pelo artista, antes de entrar no programa.

No Twitter, as cenas repercutiram bastante. “Volumoso está”, diz o usuário Garoto Safado. O dono do perfil identificado como Novinho comemora: “A cirurgia deu certo!”. E outro usuário, identificado como Anônimo, celebra o avanço da ciência: “Cirurgia boa essa!”.

