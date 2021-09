Vitão quer usar visibilidade para celebrar povos indígenas e preservar a natureza ao lado de ONG ambiental

Ecoa – Você surpreendeu muitas pessoas indo ao acampamento indígena em Brasília. Queria saber qual a sua relação com os povos originários e o movimento indígena.

Vitão – Eu nunca tive uma relação muito próxima com o movimento, até porque eu não tinha esse envolvimento que estou tendo com o Greenpeace e as questões que eles abordam. Mas sempre me incomodou, desde a escola, essa coisa que os livros de história chamam de descoberta do Brasil e que na verdade não foi isso. O Brasil já era Brasil, e tinha muita gente morando aqui, muitas religiões e culturas que faziam parte do nosso povo muito antes dos europeus chegarem. Sempre achei confuso como a humanidade endeusa o homem branco europeu, ou seja, o território brasileiro só passa a existir a partir do momento que o homem branco europeu pisou aqui. Só que, na verdade, isso foi uma história de assassinatos, de estupros… uma matança, também, de culturas, muita extração de recursos naturais.

Durante o tempo que você ficou em Brasília, você conversou com lideranças indígenas?

Sim, conversei com a Sônia Guajajara. Ela me recebeu de uma forma super carinhosa e me senti muito grato de poder conversar sobre sua luta e o Marco Temporal. Essa história de só dar o direito das pessoas permanecerem em seu local de origem se elas estiverem lá na data de 1988 é um absurdo, tendo em vista a exploração que os povos indígenas sofreram e o fato deles terem sido expulsos da própria terra.