Viúva de MC Kevin abre o jogo sobre relacionamento com Luiz Bacci

Os rumores sobre o possível affair dos dois surgiu após a advogada postar um vídeo com o apresentador do Cidade Alerta, da RecordTV, em suas redes sociais.

“Não tenho cabeça para isso. Não consigo ver com desejo nenhum homem na minha frente. Ainda estou em uma fase de aceitação do que aconteceu”, completa Deolane. MC Kevin morreu em maio deste ano após cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro.

Na entrevista, ela revela receber muitas críticas e julgamentos na internet por viajar e participar de eventos. “Ninguém sabe como estou por dentro. Não vou ficar destruída como querem. As pessoas querem que você morra também, que você entre em depressão e não vão conseguir isso comigo. Não vou ficar postando foto chorando, não tenho dom de vítima e nunca tive”, rebate.