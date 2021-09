Volta de Luisa Sonza e Whindersson Nunes é anunciada no Instagram

Após o término do relacionamento de Luísa Sonza e Vitão, muitos se falaram de uma suposta volta da cantora com Whindersson Nunes, inclusive Lene Sensitiva que afirmou recentemente que o ex-casal se ama e ainda vão construir uma família.

“Luísa Sonza e Whindersson Nunes se amam e irão construir uma família”, disse Lene Sensitiva em seu Instagram. Após essa previsão, muitos internautas começaram a torcer pela volta da cantora e do humorista.

“Torço muito pela volta deles! Estarão mais amadurecidos e merecem sim, recomeçar…eles se amam! Me julguem”, disse uma internauta, “depois da música penhasco, torço por esse casal.. escutando a música parece até que fui eu que terminei com o ele. Fico triste”, disse outra.

Suposto romance entre Luisa Sonza e Pedro Calais

Segundo algumas páginas de fofocas do Instagram, Luísa Sonza estaria em um novo romance com Pedro Calais, vocalista da banda Lagum. Isso porque os dois se aproximaram bastante nos últimos dias e curtiram um passeio de barco pelo Rio de Janeiro.

Apesar de estar solteira, Vitão não gostou nada da aproximação dos dois e acabou parando de seguir Pedro Calais no Instagram, para quem não sabe, os dois eram amigos.

Termino com Vitão

No último dia 20, Luisa Sonza anunciou o término de seu relacionamento com Vitão. Desde então, a cantora vem se encontrando bastante com amigos no Rio de Janeiro, entre eles está Gabi Melim, da banda Melim.