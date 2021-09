Ainda nos primórdios de seu relacionamento com Thyane Dantas, Wesley Safadão não conseguiu se segurar e traiu a amada com outra mulher. Após o ocorrido, em 2014, após o nascimento da primeira filha do casal, Ysis, o famoso percebeu o grande erro que havia cometido e resolveu se redimir.

Ainda nos primórdios de seu relacionamento com Thyane Dantas, Wesley Safadão não conseguiu se segurar e traiu a amada com outra mulher. Após o ocorrido, em 2014, após o nascimento da primeira filha do casal, Ysis, o famoso percebeu o grande erro que havia cometido e resolveu se redimir.

Leia mais em IG, clique AQUI!