Wesley Safadão revela que traiu Thyane Dantas após nascimento da filha

Um vídeo compartilhado nesta terça-feira (07) por um pastor muito conhecido no mundo das celebridades está dando o que falar na internet. Nas imagens, Wesley Safadão confessa que já traiu Thyane Dantas, sua mulher. De acordo com trechos transcritos pelo portal Metrópoles, o adultério ocorreu em 2014, quando sua esposa ainda estava esperando a primeira filha.

A informação pegou muita gente de surpresa e foi dada por Safadão, que estava chorando durante o vídeo. O artista contou que “estava cego” e revelou quando aconteceu: “Só sabe quem passa, né? O tanto de coisas que fiz com que ela chegasse na situação que você a encontrou (Safadão se refere ao pastor), todo sofrimento. Estava cego. Me lembro quando foi o segundo mês da Ysis… No segundo mês, caiu a ficha”.

Wesley continuou dando detalhes de como tudo aconteceu e chegou a relembrar o que pensou na hora: “Só que eu não sabia o que fazer. Na saída… Eu terminei os parabéns do mesversário da Ysis e, quando eu ia saindo, disse: ‘Meu Deus, me ajuda’. Sabia que não era isso que eu queria. Quando entrei no carro: ‘E aí? Vamos embora?…’”.

O cantor contou que tudo só foi melhorar depois que o pastor entrou em suas vidas: “Está entendendo como é a loucura de dois passos? Você quer, mas… Está entendendo? E nos outros dias, queria voltar para ela e ela não queria. Ela dizia: ‘Voltar para quê? Ficar do mesmo jeito?’. Foi aí que ela conheceu o André e Deus foi abençoando. Até chegar nas orações dos grupos de casais”.

Safadão agradeceu ao pastor André pelo que fez e ainda fez por sua família: “Irmão, por Deus, quero dizer que te amo muito. Você é muito especial na nossa vida. Através de você, chegamos aqui. Você é a pessoa que nos fortalece, nos ajuda. Se tenho uma família hoje. Você é realmente quem Deus colocou aqui para nos ajudar”.

O caso já não é uma novidade para aqueles que acompanham a vida de carreira do cantor. Em 2018, Thyane Dantas, por meio de suas redes sociais, havia revelado que o marido a traiu. Ela contou que precisou dar um tempo no relacionamento com Safadão em momento complicado de sua vida, quando estava grávida da filha Ysys.

Na época, a mulher de Wesley contou detalhes de como foi tomar a difícil decisão de terminar o relacionamento após saber que foi traída: “Um período bem difícil na minha foi na minha outra gestação, onde eu estava esperando a Ysis. A gente terminou. Cheguei para ele e terminei. Não aguentava mais aquilo ali. Eu soube de traições”.