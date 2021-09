WhatsApp mudou de cor? Nova atualização desagrada usuários na Internet

A nova atualização do WhatsApp para celulares Android, liberada nesta terça-feira (14), trouxe mudanças no tom das cores do layout do aplicativo. A alteração foi recebida com reações mistas nas redes sociais por parte dos usuários, que se sentiram confusos ao perceberem as novas cores. As modificações mais visíveis consistem em um tom de verde mais vibrante na barra de navegação do app, e um verde mais claro nos balões de mensagem no bate-papo.