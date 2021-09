Whindersson Nunes se machuca treinando para lutar contra Popó

Whindersson Nunes contou aos seus seguidores que está com uma lesão no bíceps direito e outra na escápula esquerda – osso localizado na parte superior das costas.

O humorista se machucou durante os treinos para a luta exibição que vai fazer contra Popó Freitas, em outubro.

“Fiz um exame que constatou lesão no meu bíceps direito, e na escápula esquerda. Vou fazer fisioterapia e depois da luta com o Popó, provavelmente, uma cirurgia no braço pra puxar o músculo de volta”, contou ele.