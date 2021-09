Whindersson se pronuncia sobre rumores de encontro com Luísa Sonza

Whindersson Nunes negou os rumores de que se hospedeu em um hotel no Rio às escondidas, para se encontrar com a ex-mulher Luísa Sonza, conforme divulgado pela colunista de O Dia, Fábia Oliveira, nesta segunda-feira (13/9).

“Eu fui gravar com o Porta dos Fundos, eu fiquei no Novotel, reservado em meu nome mesmo bem bonitinho. Vocês dão tanta moral para o que essa mulher fala que daqui a pouco ela vira presidente”, ironizou ele em um comentário no Instagram, acrescentando um emoji de risada.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o youtuber teria ido encontrar a ex-mulher, Luísa Sonza, em um hotel na Barra da Tijuca, Zona oeste do Rio. A reserva do quarto teria sido feita no nome do empresário do comediante, para não chamar a atenção.