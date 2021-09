Xuxa Meneghel anuncia retorno a Globo e divulga vídeo inédito dos bastidores: “Em grande estilo”

Xuxa está de volta à Globo. No próximo domingo, 05 de setembro, o público vai poder matar as saudades da eterna rainha dos baixinhos durante sua participação no Domingão com Huck.

Na atração da emissora carioca, Xuxa vai participar do primeiro Show dos Famosos sob o comando de Luciano Huck. Então, em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora mostrou um pouco de sua participação no quadro e emocionou os seus fãs. O quadro foi gravado há alguns dias e Xuxa compôs a bancada de jurados da competição musical. Além dela, o diretor geral da Globo, Boninho, e a cantora Preta Gil, também assumiram os postos de jurados. Leia mais em IG, clique AQUI!