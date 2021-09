Zé Neto ganhou novos fãs após foto de sunga: “Me conheceram pela rola”

O cantor sertanejo, Zé Neto, dupla de Cristiano, contou a Leo Dias sobre os novos seguidores que ganhou após compartilhar uma foto no Instagram pessoal, no dia 24 de agosto, em uma lagoa paradisíaca no México. O que era para ser um simples registro de uma viagem feliz com a mulher, a influenciadora digital Natália Toscano, viralizou na web depois que fãs notaram um “volume” avantajado na bermuda do cantor. “Acharam que [o Instagram] ia virar uma GMagazine”, brinca.

Segundo o cantor, que atualmente está cumprindo promessa, muitas pessoas chegaram até ele impressionadas pelo detalhe anatômico. Mas Zé Neto conta que os novos seguidores logo descobriram as músicas e os verdadeiros talentos do artista. É a deixa para Cristiano brincar: “Conheceram a música pela rola”, zoa, Cristiano.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!