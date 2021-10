A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), realizou trabalho de manutenção nos quatro cemitérios públicos da cidade para receber a população que pretende relembrar um ente querido em visitação aos túmulos neste dia de Finados, que será lembrado na próxima terça-feira (2).

Acompanhado do secretário da Zeladoria, Joabe Lira, e outros auxiliares, o prefeito Tião Bocalom iniciou sua agenda neste sábado (30), vistoriando pessoalmente o serviço de limpeza e manutenção dos cemitérios do município. A intenção do chefe do Executivo é ver de perto o trabalho executado SMZC.

Conforme o secretário da Zeladoria Joabe Lira, foi feito todo o trabalho em forma de mutirão com limpeza interna e externa, incluindo corte da grama, poda de árvores, retirada de entulhos para deixar os cemitérios públicos, inclusive das comunidades, preparados para receber as pessoas.

“Primeiro, melhoramos o acesso com asfalto novo. Capina e retirada de entulho são rotina, mas reforçamos e ajustamos a iluminação do São João Batista. Na terça-feira, 2, teremos equipes com álcool em gel e distribuição de máscaras faciais, orientando as pessoas. O atendimento será a partir das 7h, e aproveitamos para pedir às famílias que se possível façam revezamento nas visitas para evitar aglomerações”, disse Lira.

O responsável pelo setor operacional da SMZC, Jean Almeida, ressaltou que a prefeitura vem trabalhando nos últimos três meses para ofertar um ambiente humanizado e seguro para os cerca de 80.000 visitantes previstos neste dia de Finados.

“Tivemos todo um cuidado para organizar um atendimento para garantir a limpeza dos cemitérios centrais e também das comunidades. Nosso trabalho seguiu todo um planejamento para que nenhuma comunidade ficasse fora do atendimento”, explicou Jean Almeida, diretor operacional SMZC.

O prefeito Bocalom visitou incialmente o Cemitério São João Batista (Centro) depois seguiu para o Cemitério Jardim da Saudade, na parte alta da capital.

O gestor conversou com os trabalhadores autônomos, que nesta época do ano, realizam trabalhos pontuais na limpeza de túmulos como prestadores de serviços e cumprimentou os colaboradores da Zeladoria. Bocalom destacou a melhoria no acesso, além da revitalização da área administrativa dos campos santos.

“A visitação aos túmulos no dia de Finados é uma tradição e este ano a estimativa é de um público de 80 mil pessoas. Tivemos todo cuidado de melhorar a sinalização e o acesso aos cemitérios, além de realizarmos uma limpeza geral. A limpeza pública, nessa gestão é continua. Nossa meta é, até final da nossa gestão, transformar Rio Branco na cidade mais limpa da Amazônia brasileira”, sublinhou o prefeito.