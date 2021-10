A Fazenda 13: Adriane Galisteu não perdoa e dá alfinetada em Bil Araújo; ele entende o oposto e é zombado: “Mico”

Bil Araújo acabou virando piada entre o público de A Fazenda 13. É que, nesta quinta-feira (30), a apresentadora Adriane Galisteu tentou fazer um alerta para o ex-BBB e ex-No Limite. No entanto, ele não entendeu muito bem a indireta.

Em seu discurso ao revelar o resultado da Roça, Galisteu declarou: “Nós sabemos que você participou de três realities, que você tem experiência, mas jogar com experiência é uma faca de dois gumes: pode ser muito bom ou muito ruim.”

O aviso da apresentadora vem após o peão fazer uma análise equivocada dos acontecimentos do reality rural. Bil, aliás, acreditava que Dayane Mello seria eliminada, porém a modelo foi a mais votada para permanecer.

Logo depois da eliminação de Mussunzinho, ao retornar para a sede, Bil Araújo contou aos peões sobre o discurso de Adriane Galisteu.

No entanto, ele mostrou que não entendeu o alerta e contou vantagem. “Galisteu falou do meu jogo, sobre ser um jogador nato”, declarou Bil, que foi o 2º eliminado do BBB21 e desistiu de No Limite.

A reação do público de A Fazenda 13

Depois que Bil analisou o discurso de forma equivocada, o ex-BBB acabou virando piada nas redes sociais.

“O Bil se achando o jogador.. Tadinho não entendeu nada”, debochou uma internauta. “Rindo muito com a interpretação do Bil sobre o discurso da Adriane kkkkk”, escreveu outro. “Bil é BURRO muito burro. Não conseguiu absorver NADA do que Adriane falou… Se acha e não é bosta nenhuma”, se revoltou mais um.

Esta semana, o público escolheu eliminar Mussunzinho de A Fazenda 13 e o ator saiu com 23,52% dos votos. Desta forma, acaba de se encerrar a segunda berlinda formada na temporada desse ano.

Além disso, vale relembrar que em apenas em uma semana, três pessoas deixaram o reality. Sendo elas, Medrado, por desistência, Nego do Borel por expulsão e Liziane pela roça.